Ecomaratona del Sale, di corsa tra spiaggia, pinete e saline: i vincitori

Circa 2500 i partecipanti alle corse competitive e non, oltre 150 gli studenti delle scuole elementari e medie della provincia che hanno preso parte alla Kids Run e ai laboratori didattici: questi i numeri, in crescita, dell’Ecomaratona del Sale che ha avuto luogo nel weekend a Cervia. Giunta alla terza edizione, la manifestazione ancora una volta ha unito lo sport alla valorizzazione dell’ambiente in un percorso unico nel panorama internazionale del “trail running”, che si è sviluppato tra la spiaggia, la pineta e le saline.

I vincitori

Ottimi i risultati degli atleti cervesi sia in campo maschile, con un terzo posto, che femminile, con una vittoria. La classifica della 42 km: vince Filippo Burioli dell’Atletica Rimini Nord con il tempo di 3 ore, 2 minuti e 55 secondi. Seconda posizione per Leonardo Picchi (Trail Running Project), 3.06.06; terzo gradino del podio per il vincitore della scorsa edizione, Andrea Di Giorgio (società Domani Arriva Sempre): il cervese, tra i testimonial della corsa, ha fatto registrare il tempo di 3.06.21. In campo femminile successo per l’atleta di casa Simona Nanni (Domani Arriva Sempre) con il tempo di 4.05.36; seconda posizione per la runner di origini ungheresi Mirella Kiss (Polisportiva Coop Ceramica, 4.08.00). Maria Teresa Giardi (Gpa S. Marino) conquista la terza piazza con 4.18.50.

Per quanto riguarda le scuole (bambini e ragazzi hanno corso uno sprint di 60 metri, 500 metri e un chilometro) il premio di 250 euro in materiale didattico ecologico per il gruppo più numeroso è andato all’Itc 3 “Ressi-Gervasi” di Cervia. L’Ecomaratona del Sale 2018 - sulle distanze di 42, 21 e 10 km - ha visto l’ingresso di Endas a livello provinciale e della Asd Golden di Rimini come responsabile tecnico sportivo; ha messo in rete l’associazione Eco Sale & Sport (con Endas - Sportur Fantini Club - Consulta dello sport), presieduta da Chiara Francesconi, con il Comune, imprenditori dell'ospitalità e associazioni sportive. Confermata la location al Fantini Village, che ha ospitato anche le iniziative collaterali, dalla cena al Calamare al concerto dei Soul Machine nella serata di sabato.

“Runner” dall’Italia e dall’estero

"L’obiettivo principale dell’evento è stato quello - spiegano gli organizzatori - di promuovere il turismo sportivo a basso impatto ambientale e la cultura del benessere, mettendo a contatto i “runner” con i luoghi più suggestivi del territorio. Il Parco delle Saline ad esempio è stato lo scenario di una parte del tracciato; e per la sua valenza l’Ecomaratona del Sale è stata inserita fra gli eventi formativi promossi da Earth Day Italia per la Giornata della Terra, che ha coinciso proprio con i giorni dell’evento. La vocazione turistica della manifestazione cervese è testimoniata anche dai premi speciali per i partecipanti provenienti da fuori: due soggiorni, a Cervia e Milano-Marittima. Ottima, del resto, la risposta degli sportivi, da varie regioni italiane e dall’estero: Polonia, Ungheria, Francia e Germania. Spazio inoltre alla solidarietà: parte del ricavato, infatti - come lo scorso anno sostenuto dal Credito Cooperativo Romagnolo - sarà destinato ai progetti di cura e assistenza della sezione ravennate dell’Ail, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Alla buona riuscita della corsa hanno contribuito anche i profughi ospitati a Cervia, con la loro opera di volontariato.