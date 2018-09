Equitazione, ancora vittorie per i fantini della Botte al campionato regionale

Il weekend appena trascorso ha visto il Centro Ippico La Botte di Massa Lombarda impegnato nella tappa progetto sport per il Campionato Regionale di Completo svoltosi al Gese di San Lazzaro di Savena, con ben 5 binomi che hanno ottenuto i seguenti risultati: in categoria 1, medaglia d’argento per l’imolese Margherita Boggi in sella a Mr Marmite, quarta posizione per Francesco Pittoto anche nella categoria allievi, quinta Sofia Mengoli su Poison, che ha vinto la coppa per il miglior percorso di Cross. In categoria 3 oro per Lisa Fanzone su Uchic Dark. La stessa Fanzone ha ottenuto anche un ottimo argento nella categoria allievi emergenti.