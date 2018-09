Equitazione, Anna Valentini medaglia d'oro ai campionati regionali

Medaglia d’oro per il Circolo Ippico Ravennate nei campionati regionali di completo disputati presso il Gese di San Lazzaro di Savena il weekend appena trascorso. E’ Anna Valentini, 11 anni, a ottenere il prestigioso riconoscimento in sella a D’Arcy Primrose Boy nel campionato allievi. Medaglia d’Oro anche per Giorgia Colatorti nella categoria invito. Ottimi risultati anche per Michelle Zicche (quarto posto) e Agnese Parenti (quinto posto) nel campionato allievi emergenti e per Vittoria Tomesani (settimo posto nel campionato allievi). Terzo posto sia per Anna Baracca nella categoria 2b e Beatrice Baldini nella tappa mipaf cavalli 4 anni. Il prossimo weekend un altra importante gara vedrà impegnato l’allievo Pietro Roncuzzi, in sella a Saunderscourt Flying Lad, nell’Internazionale Coppa delle Nazioni in Belgio. Tutti gli allievi sono allenati e seguiti dagli istruttori federali Enrico Fiorentini e Chiara Siboni.