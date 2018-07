Equitazione, "cavalieri" e "cowboy" insieme al circolo ippico di Milano Marittima

La monta inglese e quella americana sono due mondi paralleli dell’equitazione, che raramente si ritrovano nello stesso luogo e nello stesso momento. Accade in alcune grandi manifestazioni come Fiera Cavalli e in poche altre occasioni. E lo scorso fine settimana è accaduto presso le strutture de Le Siepi, lo storico circolo ippico alle porte di Milano Marittima

Così, mentre sui campi outdoor andava in scena un concorso nazionale di salto ostacoli a ‘cinque stelle’, a qualche centinaia di metri di distanza si poteva assistere alle evoluzioni del reining e respirare la tipica atmosfera della monta americana. I ragazzi del Western, tutti di etá compresa tra i 6 e i 18 anni, si sono ritrovati a Le Siepi per partecipare al Youth Camp & Summer Show organizzato dall’Associazione Italiana Quarter Horse (Aiqh/Aqha). Si è trattato di un’intera settimana di stage e clinic tenuti dai coach dell’Aiqh, alternati a momenti di divertimento e culminati nei due giorni di gare del weekend.

Anche per il salto ostacoli il momento clou è arrivato nel fine settimana con lo spettacolare Gran Premio, che ha visto la vittoria della fuoriclasse elvetica Jane Richard Philips in sella a Victorio des Grez. Alle spalle dell’amazzone svizzera si sono piazzati Mirco Casadei su Gucci DV, secondo classificato, e Filippo Bologni su Diplomat, terzo. Le gare a Le Siepi proseguono nel mese di agosto con la tappa del circuito Mipaaf e altri tre concorsi nazionali a ‘cinque stelle’.