Equitazione, è di Massa Lombarda la Campionessa italiana del "Progetto sport"

L’allieva Margherita Boggi, in sella a Mr Marmite del Centro Ippico La Botte, addestrata dall’Istruttore Angelo Alpi, si è laureata campionessa italiana del Progetto Sport, a livello nazionale, che si è svolto a Casorate Sempione nei giorni 10 e 11 novembre. Al punteggio della gara finale veniva sommato il punteggio di altre 4 gare svolte in Italia in altri Centri Ippici. L'allieva, dopo l’addestramento, si trovava in 4° posizione, dopo il salto Ostacoli in 2° posizione e dopo il percorso di campagna, netto nel tempo, risultava 1°, quindi campionessa Italiana nel Progetto Sport “Adriano Capuzzo”. Margherita Boggi, sempre insieme a Mr Marmite, aveva vinto anche il campionato Regionale di Completo Emilia Romagna presso il Centro Ippico Lo Stradello di Scandiano.