Equitazione, i fantini di Massa Lombarda sbaragliano il torneo a Roma

Dal 9 al 19 agosto il Centro Ippico La Botte di Massa Lombarda ha partecipato a uno stage ai Pratoni del Vivaro, in provincia di Roma, con ben 8 binomi: Sofia Mengoli con Poison - Francesco Pittoto con Jirco - Beatrice Iaquinta con Ninfea de Villanova - Giulia Franceschi con Simona - Margherita Boggi con Mr. Marmite - Lisa Fanzone con Uchic Dark - Enrico Porcaro con Vieron - Sara Ricci Petitoni con Dhyan.

I giovani fantini e amazzoni hanno tutti partecipato alle gare di completo tenutesi nei due giorni conclusivi, ottenendo i seguenti piazzamenti: in categoria 1, prima posizione per Sofia Mengoli, quarta per Francesco Pittoto, settima per Beatrice Iaquinta, ottava per Enrico Porcaro e nona per Giulia Franceschi; in categoria 2 seconda posizione per Margherita Boggi; in categoria 3 ottima terza posizione per Lisa Fanzone.