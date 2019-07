Equitazione, i vincitori dei Campionati italiani pony

Si è conclusa domenica a Le Siepi di Cervia la lunga maratona di gare che nelle ultime due settimane ha visto scendere in campo oltre 1200 piccoli cavalieri, nelle discipline del Ludico, del Dressage e del Salto ostacoli La prima settimana, dedicata alle divertenti e colorate prove delle discipline ludico – addestrative e al dressage, ha coinvolto oltre 500 ragazzi tra i 5 e i 16 anni in rappresentanza di ben 70 circoli ippici provenienti da tutta Italia.

Mentre l’ultimo atto della kermesse, dedicato alle gare di salto ostacoli, ha impegnato oltre 700 binomi, 200 in più della passata edizione. Non ha nascosto la sua soddisfazione per questa edizione record dei Campionati il presidente della Federazione Italiana sport equestri, Marco Di Paola, intervenuto assieme a Roberto Giovanni Fagnani, assessore allo Sport del comune di Ravenna, per premiare i vincitori. Anche Massimo Medri, neo sindaco di Cervia, non ha voluto far mancare la sua presenza a questi Campionati.

I vincitori

Campionato Assoluto

Oro: Mathilda Mercuri e Marcello

Argento: Agata Orlandi con Lackagh More Golden Boy

Bronzo: Zoe Lia su Attyrory Bye Bye Love

Campionato Criterium Emergenti Children

Oro: Juan David Benedetti Barbieri in sella a Borak

Argento: Greta Marchesotti su Ah De Prere

Bronzo: Zoe Tomassini con Aughavannon Chez

Campionato Criterium Emergenti Classe D

Oro: Giorgia Riva in sella a Catouche

Argento: Ludovica Bosio su Apanatschi 78

Bronzo: Serena Conti con Pablo

Trofeo Emergenti Children

Oro: Martina Mastrantonio in sella a Poulabrandy King

Argento: Martina D’Andrea su One Direction

Bronzo: Emma Ruffo con Mallmore Bobby

Trofeo Emergenti classe C

Oro: Sara Catalano in sella a Ultra Boy de Treho

Argento: Mattia Mantoan su Red Band

Bronzo: Giulia Gregori con Congoodwill.