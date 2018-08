Equitazione, il fantino di Massa Lombarda unico azzurro a centrare la finale in Olanda

Si è concluso con grande successo per il centro ippico La Botte di Massa Lombarda il “Longines Global Future Champions Week Young Horses”, tenutosi a Valkenswaard in Olanda dal 16 al 18 luglio scorsi presso gli impianti della Tops International Arena. L’evento internazionale dedicato ai cavalli giovani dai 5 agli 8 anni, che ha fatto scendere in campo numerose eccellenze della disciplina, ha visto ottenere ottimi piazzamenti assoluti del fantino che corre per Massa lombarda, Nico Lupino, in sella ai cavalli Dear Boy, Lukas Rs e Christal Blu.

Nico Lupino, in sella a Dear Boy, è stato l’unico azzurro ad aver ottenuto un piazzamento nella finale degli otto anni. I successi dei fantini di Massa Lombarda si sono ripetuti anche in Italia, nel concorso tenutosi al riviera Resort di San Giovanni in Marignano, nell’ultima tre giorni di gare dal 27 al 29 luglio. Venerdì e sabato l’amazzone Caterina Grassani ha ottenuto un doppio netto in sella a Gulliver e Nico Lupino su Hilton Dal Sasso ha ottenuto il quarto piazzamento nella categoria 150 e la decima posizione nel complesso GP 160 a 2 manches.