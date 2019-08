Equitazione, Nico Lupino e Fabalia si aggiudicano la gara più importante

Nico Lupino con Fabalia firmano la prima giornata al Centro Ippico Le Siepi vincendo la gara più importante. Un binomio perfetto, racchiuso in uno spazio empatico cavallo-cavaliere che li rende un corpo unico. Ben 74 i cavalieri all’ordine di partenza tra cui spiccano nomi importanti del mondo dell’equitazione. Come ormai accade da tempo Nico Lupino e Fabalia non temono nessun confronto, firmando moltissimi Gran Premi.

Lupino nasce a Orvieto, tesserato all’Arezzo Equestriam Centre, dove si trova la sua scuderia. Ha una carriera sportiva di tutto rispetto, costellata di successi, non solo italiani ma anche internazionali, affiancato da tempo da un team che lo sostiene e cerca di creare un clima vincente. Al suo fianco anche la compagna amazzone Elena Bisogni lo incoraggia e sostiene in ogni scelta, in ogni gara, in ogni momento della sua vita.