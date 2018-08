Equitazione, tre amazzoni romagnole convocate alle Ponyadi 2018

La scuderia “I Grilli” di San Pietro in Vincoli porterà tre delle sue atlete all’edizione 2018 delle Ponyadi: Noemi Valmori (8 anni), Margherita Metri (9 anni) di Forlì e Matilde Ravaioli (11 anni) di Castiglione di Ravenna. Le Ponyadi sono una manifestazione equestre nazionale a cui parteciperanno squadre di tutte regioni italiane: l’edizione 2018 ha chiuso le iscrizioni con numeri da record 1100 pony insieme a 1300 giovanissimi atleti che gareggeranno per la conquista delle medaglie nelle diverse discipline. Dopo anni di assenza la regione Emilia Romagna, attraverso il tecnico Ivano Cavina e il referente regionale Fise Paolo Cervi, ha convocato a seguito di selezione in rappresentanza della regione Emilia Romagna nella categoria attacchi le tre atlete della scuderia e l'atleta Chiara Bernardelli di Parma, che porteranno i colori emiliano-romagnoli alle Ponyadi, che si terranno a Roma dal 29 agosto al 1 settembre.