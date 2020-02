Escrementi e piastrelle rotte nella palestra della scuola di Punta Marina Terme - FOTO

"Nei giorni scorsi sono stato contattato da alcuni fruitori della palestra della scuola primaria "Moretti" di Punta Marina Terme, per essere informato dello stato di degrado in cui versano da mesi, le scale esterne di accesso a tribune e bagni. Da tempo molti piccioni hanno trovato riparo nelle travi presenti nel tetto, e questo fa si che nelle scale, e specie nei pianerottoli, siano presenti molti escrementi"

A parlare è Luca Rosetti, consigliere territoriale del mare di Lista per Ravenna, intervenuto in merito alla palestra della scuola di Punta Marina Terme.

"Oltre a questo problema, i bagni non si presentano in stato decoroso. Nonostante le numerose segnalazioni pervenute nel tempo, il problema persiste. La bella e grande palestra è utilizzata per l'attività scolastica e da alcune società sportive, che garantiscono la possibilità di frequentare numerosi corsi e l'organizzazione di manifestazioni. Visto quanto sopra, visto il persistente problema igienico-sanitario, chiedo al sindaco di attivare quanto prima gli uffici preposti, al fine di porre rimedio all'imbarazzante situazione. Concludo chiedendomi perchè si debbano mettere in difficoltà adulti, minori, personale scolastico, comunità, quando la semplice installazione di reti o dissuasori, poteva vedere risolto anche il problema "escrementi", dopo qualche settimana" ha concluso Rosetti.