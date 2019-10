Esordio in campionato in trasferta a Baronissi per la nuova Conad Olimpia Teodora

Si aprirà ufficialmente domenica, alle ore 17, al palazzetto dello sport di Sant’Antonio di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, la stagione della nuova Conad Olimpia Teodora, che affronterà in trasferta la P2P Smilers Baronissi, nel match valido per la prima giornata del campionato di Serie A2 Girone B. Dopo aver ben figurato nelle amichevoli in pre-campionato, la squadra guidata da coach Simone Bendandi arriva quindi al primo esame ufficiale di una stagione che si preannuncia lunga e difficile, forte di un gruppo che da settimane lavora duro in palestra per prepararsi a questo primo appuntamento. In settimana la società di via Trieste ha ufficializzato la firma della schiacciatrice Clara Canton che, dopo essere stata aggregata alla squadra per tutta la preparazione, torna per la seconda stagione in maglia Olimpia Teodora, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle l’infortunio patito lo scorso anno.

"Siamo all’esordio e non abbiamo tantissimi riferimenti - spiega coach Bendandi introducendo il match - perché nelle partite di pre-campionato anche loro, come noi, hanno cambiato molto e provato tante situazioni. È normale un po’ di emozione per la prima partita stagionale, soprattutto perché siamo una squadra molto giovane, ma mi aspetto che scendiamo in campo con la consapevolezza di quello che siamo, ovvero un gruppo che deve lavorare, ma che sta credendo molto nella propria essenza e che è composto da ragazze che stanno dando tutto in palestra. In questa partita dovremo pensare prima di tutto a noi, a giocare come sappiamo e mantenere le nostre regole di gioco. Se dovremo fare qualche aggiustamento tattico durante la partita lo faremo, ma gli ingredienti necessari e indispensabili devono essere la grinta giusta e la consapevolezza nei propri mezzi".

L’avversaria

Società giovane, ma ormai per il terzo anno consecutivo realtà stabile della Serie A2 di volley femminile, la Polisportiva Due Principati (P2P) Baronissi si affaccia a questa stagione con una nuova guida tecnica: terminata l’avventura del peruviano Ivan Castillo, è infatti arrivato un nuovo coach, Vito Ferrara, che ripartirà comunque da uno staff tecnico che era già parte integrante del progetto sportivo, nella passata stagione. Anche il roster è stato profondamente rinnovato, con il ritorno della centrale Alessia Travaglini, già a Baronissi 2 anni fa, che sarà la capitana. Le sue compagne di reparto saranno Linda Martinuzzo e Diletta Sestini, mentre al palleggio ci saranno Sara De Lellis e Anna Amaturo. Schiacciatrici Giulia Bartesaghi, Marianna Ferrara, Jessica Panucci, Arianna Peruzzi, opposto Miriam D’Arco e libero Martina Ferrara. Arbitreranno Morgillo e Pasciari di Napoli, ingresso al palazzetto gratuito.