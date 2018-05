Esordio vincente per il Sant’Anna al quinto Torneo "Città di Cotignola"

Sabato 5 maggio l'area sportiva "Angelo Dalmonte" di via Cenacchio a Cotignola ha visto l’esordio vincente delle formazioni lughesi del Sant’Anna di Lugo. Alle 19:15, sono scesi in campo, per la categoria “Pulcini 2008”, con le inconfondibili casacche a righe giallo-verdi, i giovani atleti della Polisportiva Sant’Anna di Lugo, alla guida del mister Francesco, per affrontare i pari età dell’Unione Sportiva Villanova di Bagnacavallo. Partita ricca di emozioni, ritmo e bel gioco, per la soddisfazione dei genitori a bordo campo ad incitare i propri beniamini. Il primo tempo si concludeva col risultato di 1 – 1, dove il Sant’Anna, passato in vantaggio col gol di Patrick, si faceva raggiungere sul finale dai ragazzi in maglia blu. Altra musica nel secondo tempo, vinto per 1 – 0, goal di Christian, dai lughesi, dove hanno dimostrato un’intensità di gioco, praticando scambi veloci e possesso di palla, che hanno prodotto tantissime occasioni per segnare fallite per imprecisione degli attaccanti e bravura del portiere avversario. Il Villanova ha giocato una buona partita, forse leggermente penalizzato da una panchina corta, che non ha permesso di effettuare tanti cambi, giocando a ritmi serrati avrebbero potuto dar fiato e lucidità alle manovre di alleggerimento per ripartire verso l’area avversaria. Note di colore, nemmeno i divertenti veicoli a pedali, della formula uno Vap, che si affrontavano per il “13esimo Gran Premio Internazionale 2018”, nella limitrofa pista ciclistica del Parco Pertini e l’estemporanea presenza in campo di un coniglietto, hanno distratto i giovani protagonisti del match. A seguire, alle 20.30 si sono affrontati, nell’ambito dello stesso torneo, per la categoria “Esordienti anno 2005”, il Sant’Anna e il Mezzano Porto Reno. Incontro interessante dal buon tasso agonistico, dove i goal in sequenza di Pietro, Filippo e Paolo hanno permesso al Sant’Anna di fare pieno bottino. A fine giornata, in attesa delle altre partite in calendario nel torneo, esordio favorevole per le squadre lughese della Polisportiva Sant’Anna.

Gallery