Eugenio Pisani sfreccia a Monza e conquista il terzo posto

Si è chiusa al circuito internazionale di Monza la Gt Cup Open Europe 2019. A tenere alti i colori italiani e ravennati il pilota Eugenio Pisani che nella pista di Monza ha cercato di ripetere le buone prestazioni della precedente gara di Barcellona ottenendo un buon terzo posto di categoria.

Il weekend di gara è cominciato bene per Pisani che alla guida della sua Porsche, in tandem con il compagno di squadra Stefano Bozzoni, aveva ottenuto il primo tempo nelle prime prove libere del venerdì. Un po' di sfortuna condiziona invece le prime qualifiche ufficiali dove la coppia ottiene solo la tredicesima postazione sulla griglia di partenza.

In Gara 1 quindi parte Bozzoni che allo scadere della sua frazione va in testacoda e costringe Eugenio Pisani agli straordinari. Ma partendo ultimo il pilota ravennate, favorito anche da ritiri, rimonta fino al nono posto assoluto e alla terza piazza della categoria PRO-AM.

Continua la sfortuna in qualifica 2 dove la coppia Duell Racing di Limena si sistema sul fondo della griglia per un problema al cambio. Pisani nella ultima gara stagionale però riesce a dare il massimo: già nel primo giro passa dal quindicesimo al settimo posto, mentre dopo tre giri è terzo dietro all'Audi di Cerqueda e alla Lamborghini di Liberati. La sosta posticipata premia ulteriormente il ravennate che guadagna così la seconda posizione provvisoria. Poi Bozzoni perde un po' di velocità e alla fine la Porsche termina in sesta posizione.

Una bella soddisfazione comunque per Pisani che porta a casa il terzo posto di categoria e un'ottima prestazione in gara 2.