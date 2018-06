Faenza calcio, Alberto Malo nuovo volto del centrocampo

Un altro tassello per il Faenza calcio che ha raggiunto un accordo con Alberto Malo. Nato a Roma l’11 maggio 1995, mezzala o trequartista per posizione occupata in campo, è un centrocampista di qualità e spessore, forse uno dei migliori della categoria. Molto abile nell’uno contro uno, forte tecnicamente, bravo negli inserimenti offensivi e nei passaggi assist sul fronte d’attacco, il ventitreenne Malo “vede” bene la porta avversaria e non disdegna la conclusione a rete.

Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, dove ha fatto tutta la trafila fino a giocare nella squadra “Primavera” guidato da tecnici come Baldini e Leonardo Colucci, ex calciatori di serie A, Malo ha poi militato due anni nel Mezzolara in serie D, quindi in Eccellenza per una stagione nel Progresso Castel Maggiore (otto reti) ed una a Massa Lombarda (7 gol).

“Dopo la conclusione del campionato avevo ricevuto molte proposte da squadre di Eccellenza in regione e fuori regione– dice Alberto Malo – ma il Faenza mi ha convinto per la serietà e il progetto di una squadra giovane che può crescere con ambizioni importanti. Per me è un ambiente totalmente nuovo e finora ho incontrato solo da avversari quelli che saranno i miei compagni. Intanto ho conosciuto il direttore sportivo Nicola Cavina e mister Fulvio Assirelli ed è stato un riscontro molto positivo. Sarà un campionato impegnativo, ma fin dal primo giorno sono certo che con l’impegno costante potremo fare strada”.

Fiducia ricambiata dalla società manfreda. “Malo era il profilo di centrocampista che ci mancava –conferma il diesse Nicola Cavina- forte tecnicamente e con capacità realizzative, oltre che come mezzala può giocare anche in posizioni più avanzate, e questo sarà fondamentale durante tutto l’arco della stagione”.