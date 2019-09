Nella trasferta marchigiana il Ravenna si fa raggiungere dal Fano

Arriva il primo punto per il Ravenna, non senza un pizzico di amarezza. Già, perchè i giallorossi si sono fatti raggiungere dopo averla sbloccata ad inizio del match. A segnare il vantaggio degli ospiti è stato Giovinco, con una perla al nono minuto su punizione. Il numero 26 ci ha riprovato al 28’, ma nella circostanza il tiro è stato ottimamente parato da Viscovo. Va pure detto che il numero 1 del Fano ha avuto parecchio da fare un questa prima parte dell’incontro, data la grande animosità dell’attacco del Ravenna. Decisamente più tiepida è stata invece la prestazione del Fano, di cui però si segnala l’occasione da gol creata al 20’ da Nocciolini.

Nella ripresa le aquile sono riuscite ad uscire dal torpore e a mettere a ferro e fuoco la difesa avversaria. Dopo una prima occasione da gol del Ravenna con Nocciolini (il cui tiro va però fuori) è infatti l’Alma a prendere in mano le redini del gioco e cominciare a bersagliare lo specchio avversario. Il gol non tarda ad arrivare e a firmarlo è Barbuti al 52’: pure il pari non soddisfa il Fano che continua il feroce pressing ai danni della difesa del Ravenna. Nonostante un secondo tempo ben brillante però non accade nulla di nuovo nel tabellone del risultato: la sfida termina per 1-1.