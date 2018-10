Federazione italiana sport invernali, rinnovato il Comitato Provinciale

Nuovo assetto per il Comitato Provinciale della Fisi (federazione italiana sport invernali) di Ravenna. Si sono svolte infatti le elezioni del vertice provinciale federale dello sci e sport invernali a cui fanno Cinque sci club della provincia: Sci Club Alfonsine, Deka di Sant’Agata sul Santerno, Sci Club Lugo, Orso Bianco di Ravenna e Uoei di Faenza.

Il nuovo consiglio direttivo del Comitato Provinciale FISI di Ravenna è composto dal presidente Pietro Zironi, dai consiglieri Ettore Bezzi, Davide Casalini, Jader Emiliani, Demetrio Ferretti, Andrea Geminiani, Morena Martini, Stefano Montanari (laici) e Alessandro Bubani , Angela Saccomandi (atleti). Consigliere tecnico: Eugenio Casadio.

Un primo momento di incontro per i soci dei cinque sodalizi doveva essere a fine settimana, per l’anteprima della Festa della Montagna Uoei dedicata alla sezione sci club che festeggia i 50 anni di fondazione, ma la serata speciale dedicata ai “fratelli dello sci”, Manfred e Manuela Moelgg, è stata annullata per l’indisponibilità dell’azzurro di slalom. Manfred, tre medaglie ai Campionati Mondiali e vincitore della Coppa del Mondo di slalom speciale, si è infortunato in allenamento in Francia riportando una lesione a un adduttore che lo sta tenendo fermo con la necessità poi di recuperare in vista della gara di debutto sul ghiacciaio di Soelden, in Austria.

La Festa della Montagna Uoei prenderà il via quindi secondo il classico programma di tre serate, dal 25 al 27 ottobre, alla sala “Zanelli” per tre consecutive serate, con ospiti lo scalatore varesino Matteo Della Bordella, presidente dei Ragni di Lecco, la campionissima dello sci Deborah Compagnoni con rappresentanti di Santa Caterina Valfurva e il fotografo Alessandro Gruzza, l’esploratore e alpinista trentino Mario Corradini e Christian Casarotto, geologo del Muse, il museo delle scienze di Trento.