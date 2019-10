Federico Caricasulo quarto: Randy Krummenacker è campione del mondo

Federico Caricasulo si inchina a Randy Krummenacker. Il ravennate non è andato oltre il quarto posto proprio davanti al compagno di squadra del team Evan Bros. Nell'ultimo round disputatosi in Qatar a vincere è stato Lucas Mahias a precedere Jules Cluzel e Isaac Vinales. Scattato dalla pole, ha perso contatto col gruppo di testa, senza riuscire a ricucire il gap. Caricasulo è stato comunque autore di un 2019 straordinario, col rammarico di uno zero pesante nel round di Magny-Cours. Il titolo è mancato per appena 6 punti. Il prossimo anno disputerà il mondiale Superbike con la Yamaha del team GRT. Primi test ad Aragon il 13-14 novembre.