Festa dello sport: società sportive allo stadio a 1 euro

Sabato 6 aprile sarà la giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, una data simbolica che ricorda l’inaugurazione della prima olimpiade moderna ad Atene nel 1896. Ravenna Football Club vuole festeggiare questa ricorrenza con tutte le società sportive del territorio che giorno per giorno si impegnano per diffondere i valori dello sport declinato in tutte le sue discipline.

In occasione della prossima gara casalinga, che si svolgerà domenica 7 aprile alle 16,30 allo Stadio Benelli e che vedrà i giallorossi affrontare il Pordenone, attuale capolista, la squadra ha pensato di invitare tutte le società sportive a un prezzo simbolico di 1 euro (tesserati di tutti gli sport fino ai 30 anni). Per aderire basta comunicare alla mail accrediti@ravennafc.it (entro venerdì alle 13), l’elenco dei ragazzi interessati completo di luogo e data di nascita, al fine di permettere di pre-stampare i biglietti evitando file alle casse. Tutte le squadre sono invitate a presentarsi allo stadio con la tuta di rappresentanza per rendere ancora più viva e colorata questa giornata di festa.