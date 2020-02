Final Eight di basket, presentazione a Roma: "Proposta ravennate accolta con entusiasmo"

Si è svolta martedì a Roma nella sede del “Corriere Dello Sport” la presentazione della Final 8 di Coppa Italia LNP che si giocheranno a Ravenna dal 6 all’8 marzo con l’organizzazione del Basket Ravenna Piero Manetti. "La nostra forza è di essere consci da dove siamo partiti, teniamo quindi i piedi ben saldi per terra - afferma Julio Trovato, direttore generale dell'OraSì Ravenna) -. Non ci consideriamo favoriti e questo ci consente di mantenere l’equilibrio. Speriamo di vedere belle partite e di avere tanto pubblico. Casale realtà storica di questo campionato, penso possa essere una partita equilibrata, nella quale la differenza sarà data dai dettagli".

La Coppa Italia LNP a Ravenna sarà sicuramente un bell’evento - sono le parole di Pietro Basciano, presidente di Lega Nazionale Pallacanestro -. Conosco personalmente Julio Trovato e la grande competenza e organizzazione del Basket Ravenna, mi aspetto una crescita di pubblico sugli anni scorsi. Speriamo di divertirci e di vedere belle partite". Chiosa Trovato: "C’è stato un grande entusiasmo al momento di proporre la candidatura. Non è facile organizzare un evento di queste dimensioni, stiamo provando a legarlo il più possibile alla città, con proposte anche innovative. Ci saranno accordi sulla biglietteria che permetteranno ai possessori di biglietto di avere riduzioni sull’accesso a monumenti, chiese e musei di Ravenna, città che vanta otto patrimoni Unesco. Verrà poi istituito un laboratorio di mosaico, arte tipica ravennate, all’interno del Pala De Andrè".

Ha preso la parola anche Gaetano Laguardia, vicepresidente vicario della Federazione Italiana Pallacanestro: "L’A2 e la B sono campionati dove giocano gli italiani, la LNP si è dotata di regole economiche serie ed importanti per le Società. Credo che il futuro dello sport sia pensare a quello dei ragazzi". La proposta del Basket Ravenna ci è arrivata già pronta in fase di candidatura e l’abbiamo accolta con entusiasmo - sottolinea Fabio Manca, presidente di LNP Servizi -.Stiamo lavorando di concerto con gli organizzatori per avere un evento di alto livello. Cercheremo di proporre un prodotto televisivo e di streaming importante, con la Coppa Italia che è una vetrina per noi: come LNP produrremo direttamente le partite".

La Coppa Italia LNP 2020 avrà una copertura televisiva su più livelli: Sportitalia, partner televisivo nazionale in chiaro, proporrà la diretta della finale di Serie A2, in prima serata, con due ore e mezza di trasmissione. LNP PASS, piattaforma streaming a pagamento giunta alla quinta stagione, ospiterà tutte le partite di Serie A2. La produzione, a cura di LNP, riguarderà anche la diretta di Sportitalia della finale di A2. L’intero torneo di B sarà proposto in chiaro, in libera visione per gli appassionati.

La vetrina

Oltre ad un’importante kermesse sportiva, la Coppa Italia LNP rappresenta anche un’opportunità di turismo per la città di Ravenna, che nel corso della storia è stata tre volte capitale (dell’Impero Romano d’Occidente, del Regno degli Ostrogoti e dell’Esarcato Bizantino) ed è un vero e proprio scrigno d’arte, con i suoi 8 monumenti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, la Tomba di Dante e i musei che la rendono unica in tutto il mondo. La proposta culturale, naturalistica, enogastronomica, unita alla vicinanza al mare, offre una ricca varietà di occasioni di soggiorno e vacanza per i sostenitori delle squadre partecipanti alle finali.

Il calendario completo del tabellone di Serie A2

VENERDÌ 6 MARZO – QUARTI DI FINALE

PalaDeAndrè, Ravenna

Ore 14.00 GARA A: Edilnol Pall. Biella (1^ Ovest) – Assigeco UCC Piacenza (4^ Est)

Ore 16.15 GARA C: MRinnovabili Fortitudo Agrigento (2^ Ovest) – Pompea Pall. Mantovana (3^ Est)

Ore 18.30 GARA B: Unieuro Pall. 2.015 Forlì (2^ Est) – Reale Mutua Basket Torino (3^ Ovest)

Ore 20.45 GARA D: OraSì Basket Ravenna (1^ Est) – Novipiù Junior Casale Monferrato (4^ Est)

SABATO 7 MARZO – SEMIFINALI

PalaDeAndrè, Ravenna

Ore 18.30 SEMIFINALE SERIE A2: Vincente Gara A – Vincente Gara B

Ore 20.45 SEMIFINALE SERIE A2: Vincente Gara C – Vincente Gara D

DOMENICA 8 MARZO – FINALI

PalaDeAndrè, Ravenna

Ore 18.30 FINALE SERIE A2