Flag football, torna l’appuntamento a stelle e strisce con 'Chiefs a la playa'

I Ravenna Chiefs, ormai da anni, organizzano con passione e successo il "Chiefs a la playa", un divertente torneo di flag football aperto a tutti con la collaborazione dello stabilimento balneare Hookipa, che ospiterà anche quest’anno l’evento sportivo. Il flag football è uno sport di squadra molto simile al football americano del quale utilizza la stessa palla: la differenza rilevante è determinata dall'assenza del contatto fisico in quanto l'avversario non viene fermato tramite il placcaggio, bensì prendendo una bandierina (flag appunto) che è attaccata alla cintura, determinando così l'interruzione dell'azione.

L'evento è aperto a chiunque abbia voglia di cimentarsi in questo sport, ragazze, ragazzini, uomini, donne, giocatori di football e vecchie glorie. I Ravenna Chiefs aspettano i partecipanti sabato 4 agosto nel tratto di spiaggia libera adiacente al bagno ospitante. Le iscrizioni sono aperte sui canali social (Facebook e Instagram) della società sportiva oppure possono essere formalizzante anche in loco, a partire dalle 9.00 fino alle 9.40, dopodiché avranno inizio gli incontri di ogni girone. Per l’occasione saranno installati due campi, tre gazebo e uno stand con merchandising marchiato Chiefs. Non mancheranno musica e ovviamente il gruppo delle cheerleader. A tutti i partecipanti sarà consegnato un bracciale che attribuirà lo sconto del 20% sia sul pranzo che sulle consumazioni al bar e un'area dedicata per il ristoro.