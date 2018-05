Football americano, i Chiefs tornano vittoriosi da Varese e aspettano i Predoni

I Chiefs tornano con una vittoria (17 a 8) dalla trasferta di Varese contro i Gorillas nello scontro interdivisionale. Dopo una serie negativa di tre gare perse, la vittoria di domenica ha riportato in carreggiata i Capi Indiani nella corsa verso i playoff. Gli ospiti dell’ultima gara sono i West Coast Raiders, già battuti all’andata dai Chiefs a casa loro. La formazione avversaria è alla portata dei Capi Indiani giallorossi e anche se la matematica già conferma il biglietto ai Chiefs per la post season, battere i Predoni toscani a Marina di Ravenna (calcio d’inizio sabato 26, ore 20:30) vorrebbe dire terminare la stagione 2018 con il giusto spirito, sia per riconfermare “l’abitudine” alla vittoria tanto importante nel football americano, sia per affrontare con il piede giusto il primo turno dei playoff, considerando il fatto che la seconda posizione nel proprio girone obbligherà i ravennati a una gara in trasferta.