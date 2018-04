Football americano, ai giallorossi serve una vittoria contro i Pretoriani

Tornano a giocare fra le mura amiche i Capi Indiani giallorossi che sabato, con inizio alle 20:30, ospitano i Pretoriani Roma per la prima giornata del girone di ritorno allo stadio di Marina di Ravenna. I romani sono in testa alla classifica del girone B della Seconda Divisione con 4 vittorie e una sola sconfitta e mettono in campo il secondo miglior attacco della lega, ma una difesa non impenetrabile. Dalla parte ravennate (2 vinte e 2 perse) coach Agnoletti dovrebbe recuperare il proprio regista offensivo titolare per la sfida ai capo classifica e poi i Chiefs potranno sempre contare sulla loro aggressiva difesa che tanto ha stupito nella gara contro gli Hammers. Difesa che, statistiche alla mano, ha comunque incassato fino ad ora meno punti rispetto a quella dei capitolini. Ai Chiefs serve una vittoria per non lasciare andare in fuga i Pretoriani. Una gara vinta proprio con i romani servirebbe anche come buon viatico per poter affrontare le due insidiose trasferte che si presentano ai Capi Indiani, dopo questa gara casalinga, Varese e Barletta.