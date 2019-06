Football americano, al via gli ottavi di playoff: i Ravenna Chiefs sfidano i Vikings di Cavallermaggiore

Il giorno è arrivato. Sabato alle 20:30 al campo sportivo di Via del Marchesato a Marina di Ravenna iniziano i playoff per i Ravenna Chiefs. Dopo più di un mese di inattività i Capi Indiani giallorossi tornano a calcare il terreno amico per affrontare negli ottavi di finale i Vikings di Cavallermaggiore, piccola località in provincia di Cuneo. Nati nel 2018 i bianco-rosso-neri piemontesi hanno raggiunto al primo anno di vita i playoff e poi la sfida contro i Chiefs dopo essersi sbarazzati agevolmente del team di Trento nel turno di playoff precedente. Una formazione giovane di nascita che però amalgama elementi al debutto con alcuni più esperti tutti comunque sotto la guida di coach Bassi (ex Lions Bergamo se non andiamo errati) con sugli scudi il regista offensivo Ferlemann (autore di 891 yards lanciate) ed il runner Moumine che con gli altri compagni di reparto ha contribuito al guadagno totale del team sulle corse di 680 yards.

A conti fatti sembra che i Vichinghi prediligano il gioco di lancio alle corse, ma la gara secca dei playoff sarà il miglior giudice sulle loro possibilità di giocarsela con i Capi Indiani di coach Agnoletti. Numeri alla mano, i Chiefs, nella stagione regolare appena conclusasi hanno registrato cifre di tutto rispetto. 1599 yards conquistate su corsa, altre 708 con i lanci di Negretto, 40 mete totali ed un mediano come Michele Mazzotti nei primi posti delle classifiche individuali. Quindi? Una gara da vedere di sicuro. Con 2 formazioni che si affrontano per la prima volte nello loro storia. I Capi Indiani da un lato vogliono la vittoria ed il passaggio del turno per continuare nella corsa senza freni che li ha visti chiudere senza sconfitte il proprio girone. I Vikings dall’altro lato per continuare nel sogno che al primo tentativo si sono conquistati, la post season.