Football americano, Chiefs a Faenza per la penultima della regular season

Domenica 14 aprile con inizio alle ore 15:30 (Centro Sportivo La Graziola Faenza) i padroni di casa Titans-Broncos ospiteranno i ravennati per la gara di ritorno che all’andata li ha visti perdere dai Capi Indiani per 40 a 7. I Chiefs sono al comando della classifica del Girone E con 4 partite vinte e nessuna persa. Con un occhio alle statistiche nazionali la loro media a gara risulta impressionante (35 punti fatti a partita e solo 10 subiti). L’attacco è al settimo posto per punti fatti nel totale e la difesa indiana è all'ottavo posto per quelli subiti. Fra i 43 team, da tutta Italia, che si disputano questo Campionato Nazionale di football a 9, per ora, i risultati del lavoro di coach Agnoletti e staff non sono male.

L’attacco indiano ha mostrato tutta la propria potenza sui giochi di corsa e lancio, anche se nell’ultima partita (quella contro Pesaro) i recevitori indiani hanno dovuto fare i conti con una serata no del proprio quarterback. Di sicuro la giovane età, la pressione di giocare di fronte ad una leggenda del football americano come coach Haines, la buona difesa degli Angels, tutti questi fattori hanno contribuito a far segnare ai Chiefs solo 10 punti, ma comunque la vittoria l’hanno meritata. Di fronte la formazione forlivese-faentina ha ottimi elementi ma la capacità difensiva dei Chiefs, mostrata nella gara di andata, di adattarsi e chiudere tutte le strade all’ottimo duo Spada-Fiordoro (2 giocatori con esperienza pluridecennale in attacco sia come quarteback che come ricevitori) è stata la chiave di volta della gara di marzo. L’attacco ravennate fece poi il resto andando in touchdown per ben 6 volte. Impresa alla loro portata, la gara di Faenza, per i Capi Indiani, a patto di riconfermare la capacità offensiva sui lanci, la solidità del proprio gioco di corsa ed il rendimento dell’affidabilissimo reparto difensivo.