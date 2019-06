Football americano, Chiefs agli ottavi di finale contro i Vikings Cavallermaggiore

Sabato 8 giugno i Capi indiani ospiteranno per gli ottavi di finale i Vikings Cavallermaggiore, team di una piccola località della provincia di Cuneo. I piemontesi hanno infatti vinto largamente per 32 a 6, contro i Thunders Trento lo scontro del turno wild-card che doveva definire l’avversario dei Ravenna Chiefs per il turno degli ottavi di finale dei playoff 2019. Al loro primo anno di vita e campionato di football a 9 i Vichinghi al secondo posto nel girone L del torneo appena concluso, con 4 vittorie e 2 sconfitte, 197 punti fatti e 95 subiti.

Il loro girone su 5 teams partecipanti è quello che ha mandato ai playoff ben 3 formazioni risultando esse quello più rappresentato nel post season. Ma, statistiche a parte, la formazione che verrà a giocarsela con i Chiefs a Marina di Ravenna (inizio ore 20:30 sabato 8 giugno - Stadio di Via del Marchesato) dovrà dimostrare di essere molto solida per cercare di avere chance concrete di vittoria.