Football americano, Chiefs in attesa di conoscere l'avversario dei playoff

Mancano 3 settimane al prossimo impegno sul campo per i Capi Indiani ravennati mentre il campionato 2019 deve ancora concludere la propria stagione regolare. Le 42 formazioni al via da tutta Italia hanno dato vita ad un torneo avvincente, man mano che si susseguivano le giornate di gioco, ha delineato i team dominanti nei rispettivi gironi, ma ha mantenuto ancora aperta la porta per la post season a tante altre squadre che proprio in questi giorni si giocano le loro ultime chance. La formula prevede che le prime 2 squadre di ogni girone più le 4 migliori terze dell’intero campionato accedano ai playoff.

Nel weekend trascorso si sono disputate le partite dell’ultima giornata di stagione regolare, la tredicesima. Nel fine settimana del 25 e 26 maggio si giocheranno poi le gare da recuperare per delineare le classifiche dei 10 gironi che compongono il torneo. Ai Capi indiani possono toccare o Vikings Cavallermaggiore (CN) oppure Thunders Trento. Queste infatti le 2 formazioni che si giocheranno la gara di wild card (letteralmente carta selvaggia) per accedere agli ottavi di finale. I Vichinghi del cuneense hanno chiuso al secondo posto il girone L con 4 partite vinte e 2 perse, mentre i Tuoni trentini facevano parte del girone H dove si sono qualificati anch’essi al secondo posto con 3 gare vinte e 3 perse. Fra il primo e 2 giugno si giocheranno appunto le gare di wild card per la definizione della griglia effettiva degli ottavi di finale, e infine l’8 ed il 9 giugno gli ottavi di finale, primo turno vero dei playoff con i Ravenna Chiefs che disputeranno la propria gara casalinga sempre al campo di Via del Marchesato di Marina di Ravenna, sempre ore 20,30.