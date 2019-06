Football americano, gli Chiefs concludono il Campionato con una sconfitta

Si conclude in maniera inaspettata il campionato 2019 per i Ravenna Chiefs che vengono sconfitti in casa per 42 a 27 dai 29ers Alto Livenza. Una gara combattuta sul filo del risultato sempre in divenire con gli ospiti che aprono le marcature e poi vengono rimontati dai Capi Indiani. Altre segnature dei 29ers ed ancora i Chiefs all’inseguimento è così fino in fondo quando, nell’ultimo quarto di gioco, una disattenzione della difesa giallorossa permette ai friulani di segnare la loro ultima meta. Conti alla mano sono i punti segnati dagli ospiti nel secondo quarto e l’ultima meta nel 4° quarto, quando ormai non c’era più tempo per recuperare a costare la gara ai ravennati.

Il tabellino dei quarti di gioco e i punti segnati

1° quarto: Chiefs 7 – 29ers 7

2° quarto: Chiefs 6 – 29ers 13

3° quarto: Chiefs 7 – 29ers 7

4° quarto: Chiefs 7 – 29ers 15

I risultati ufficiali

SEMIFINALI DI CONFERENCE (Quarti di finale)

North Conference

Chiefs Ravenna - 29ers Alto Livenza 27-42

Redskins Verona - Rams Milano 42-26

South Conference

Briganti Napoli - Pirates Savona 16-0

Mad Bulls Barletta - Trappers Cecina 48-24

Nelle FINALI DI CONFERENCE (Semifinali)

per la North Conference si affronteranno: 29ers Alto Livenza - Redskins Verona

e per South Conference: Mad Bulls Barletta - Briganti Napoli.