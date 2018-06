Football americano, gli indiani giallorossi volano a Roma per sfidare i Pretoriani

I Ravenna Chiefs domenica 10 giugno alle 15 volano a Roma. Nei pronostici e nei numeri i Pretoriani Roma sono nettamente favoriti nella gara contro gli Indiani Giallorossi. Li hanno affrontati 2 volte nel corso della stagione regolare appena conclusa e li hanno battuti entrambe le volte, all’andata a Roma con più fatica, a Ravenna con una marea di punti.

Ma è proprio questo che rende la terza gara fra i 2 team più interessante. Che vincano o perdano, con un record in pari (4 vinte e 4 sconfitte) per i Chiefs questa è la loro vera finale 2018. Al di là dei pronostici forse in questo momento sono la squadra più pericolosa per i romani. Pericolosa perché i Capi indiani non hanno nulla da perdere. Proprio la consapevolezza di non aver nulla da dimostrare può essere la loro arma segreta. Il gruppo di allenatori ravennati ha preparato al meglio la formazione per la trasferta nella capitale ma adesso tocca ai giocatori dimostrare al proprio pubblico e alle loro cheerleaders, che li hanno incitati sempre e comunque, che nonostante tutto e tutti il cuore di questa squadra batte sempre forte anche davanti ad avversari magari più tecnici, a gare sulla carta impossibili, a pronostici sfavorevoli.