Football americano, partita tutta in salita per i Chiefs contro gli Hammers Monza Brianza

Chiefs sconfitti di misura. Partita in salita prima ancora di cominciare, quella che i Chiefs hanno disputato sabato scorso contro gli Hammers Monza Brianza nel primo scontro interdivisionale del loro campionato di Seconda Divisione. Coach Agnoletti ha infatti dovuto rinunciare all’ultimo momento al proprio regista offensivo titolare e questo nell’economia della gara ha pesato tantissimo.

Gli ospiti, capo classifica del loro girone, hanno annullato tutti i tentativi, sia su lancio che su corsa dei Chiefs, vanificando un impegno comunque encomiabile dell’attacco ravennate che non hai mai mollato. Gli Hammers sono passati in vantaggio con una meta nel primo quarto di gioco, forse sull’unico vero errore della difesa indiana. C’è anche da dire però che la gara era appena iniziata e la difesa dei Chiefs le misure all’attacco avversario non le aveva ancora prese per bene. Infatti da quel momento in poi fino alla fine della partita i difensori indiani hanno letteralmente inseguito, fermato, intercettato e placcato, ogni avversario che si avventurasse oltre la linea di partenza della palla. Hanno costretto l’attacco avversario ad una perdita costante di terreno. Con una prova superlativa hanno tenuto in gara i Chiefs fino alla fine. Dall’altro canto l’attacco indiano ha indubbiamente pagato sia l’inesperienza del quarterback, sia la stazza della difesa avversaria che comunque risulta essere fra le migliori di tutto il campionato di Seconda Divisione.

E mentre giungeva la notizia della vittoria delle Cheerleaders dei Chiefs, nel Meeting Nazionale di Cervia, il folto pubblico ha tributato sia alle ragazze che ai giocatori indiani il proprio ringraziamento per il loro impegno totale. Ora i Capi indiani hanno 2 settimane per preparare la gara contro i Pretoriani Roma, capo classifica del loro girone. Appuntamento a sabato 28 aprile alle 20:30 a Marina di Ravenna.