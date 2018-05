Football americano, playoff da brivido per i Capi indiani giallorossi

Grande serata quella di sabato per i Ravenna Chiefs. Sostenuti da loro pubblico e dalle proprie cheerleaders, i Capi Indiani hanno chiuso la stagione regolare con una bella vittoria sui malcapitati Raiders West Coast toscani con un secco 43 a 0. La vittoria ha sancito l’accesso ai playoff per i giallorossi e ha palesato una buona forma per tutto il team. Sia in attacco che in difesa i ragazzi di coach Agnoletti hanno dato fondo alle proprie risorse non concedendo nulla agli avversari e segnando sia su corsa che su lancio, intercettando i lanci avversari e placcando a ripetizione il regista toscano.

Ora con un record di 4 vittorie e 4 sconfitte, nella stagione regolare, per i Capi Indiani il 2018 sì è dimostrato una stagione in pari. Il record anche se non vincente consente comunque di lavorare con una formazione che sabato scorso ha messo in campo ben 36 giocatori (infortunati a parte) numero ”importante” che tante altre squadre italiano faticano a raggiungere. Ma è adesso che comincia il difficile. Nel primo turno della post season i Chiefs dovranno affrontare, per la terza volta nel 2018, le loro bestie nere, i Pretoriani Roma, domenica 10 giugno alle 15 a Roma. Concentrazione, fiducia nei propri mezzi, orgoglio, chilometri e chilometri di cuore, tutto questo e tanto altro di più i Capi indiani dovranno mettere sul campo per aver una chance di battere i capitolini a casa loro. Questa sarà, comunque vada, la vera finale del loro campionato 2018, sia che vincano ed avanzino nei playoff o che si fermino a Roma.