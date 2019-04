Football americano, quarta vittoria consecutiva per i Ravenna Chiefs

Quarta vittoria consecutiva per i Ravenna Chiefs (10 a 7) nel campionato Nazionale di football a 9 2019. Saldamente al comando del Girone E, i Capi Indiani si sono complicati da soli la vita per poter aver ragione dei pesaresi Angels.

Andati in vantaggio con una meta già nel primo tempo i ravennati hanno trovato una formazione ospite che aveva fatto i compiti a casa, trovando una formazione offensiva che ha fatto soffrire la difesa indiana più del dovuto. Dall’altra parte proprio l’attacco ravennate, che aveva segnato decine di punti nelle 3 gare precedenti, ha trovato una serata veramente no del proprio quarterback. Il regista offensivo ha avuto pochi lanci completati. Forse la pressione psicologia di coach Haines in panchina, la reattività dei difensori ospiti, tutto ha contribuito a limitare l’efficacia del reparto offensivo giallorosso. E così fra frequenti cambi di possesso del pallone, la gara sempre sul filo del rasoio è arrivata all’ultimo questo di gioco. Segnano gli Angels, dopo vari tentativi sempre comunque ben contenuti della difesa dei Chiefs. Sembrava tutto finito ed invece il gioco di corsa salvava i Capi indiani riportandoli a distanza per un calcio piazzato che chiudeva il match e le speranze degli ospiti. Prossimo impegno indiano in trasferta fra due settimane, a Faenza, contro i Titans –Broncos.