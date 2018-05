Football americano, scontri finali verso i playoff per gli Chiefs

Non è riuscita ai Ravenna Chiefs l’impresa di ipotecare già da sabato scorso il proprio accesso ai playoff. Ospiti dei Mad Bulls Barletta, i Capi Indiani giallorossi hanno perso di misura 14 a 7. E per loro niente soste.

Sabato 20 maggio saranno ospiti dei Gorillas Varese per il secondo scontro inter-divisionale del campionato 2018. Ed a questo punto per i Capi Indiani si aprono scenari diversi. Dietro la formazione capitolina già qualificata da tempo, la sconfitta subita dai Chiefs proprio ad opera dei Mad Bulls avvicina nella graduatoria questi 2 team. Certo ai Chiefs restano 2 gare da disputare (Gorillas Varese in trasferta e Raiders in casa) mentre ai barlettani ne resta una sola proprio contro i capo classifica Romani. Però ai ragazzi di coach Agnoletti non è permesso il lusso di altri passi falsi. Certo i prossimi avversari, i Gorillas Varese, in questo torneo non hanno mai vinto e la gara contro di loro non sembra essere fuori dalla portata dei giallorossi, ma se nel calcio la palla è rotonda, nel football americano è addirittura ovale ed i rimbalzi ancora più imprevedibili.