Football americano, scontro importante per i Chiefs in vista dei playoff

Concluso il girone di andata, inizia il walzer delle inter divisionali, come quando in mezzo alla pista da ballo ci si scambia il compagno e potrebbe capitarti di tutto. Per i ravennati, il walzer, comincia questo weekend quando sabato sera accoglieranno la capolista del girone D, gli Hammers Monza Brianza, i quali conducono il proprio girone con 3 vittorie e una sconfitta rimediata contro i Red Jackets Sarzana.

Ogni match ha la sua importanza, ma l’esito di questa partita, per entrambe le formazioni, lascerà un segno indelebile sul cammino verso la meta tanto ambita da tutta l’Italia della palla ovale: i playoff.

I bizantini devono assolutamente riuscire a guadagnarsi un’altra “W”, per agganciare la testa della classifica presidiata dai Pretoriani Roma (incappati nella prima sconfitta per mano dei Saints Padova). L’organico giallorosso sta lavorando sodo per mettere a punto i nuovi schemi impostati durante il clinic di coach Haines e cercare di consolidare al meglio il playbook impostato dal coaching staff durante l’anno.

Buone notizie arrivano dall’infermeria, che ha riconsegnato al campo il giovane centro Niccolò Montalti, infortunatosi a Pisa contro i West Coast Raiders. Rientrato quasi a pieno regime anche il tight end Francesco Righini dopo un lungo stop per infortunio alla caviglia subito a Roma. I capi indiani hanno tutte le carte in regola per fare bene, e devono assolutamente rispondere alla prima chiamata per il treno diretto alle fasi finali del campionato che si disputeranno al termine della regolar season.