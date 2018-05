Galassi e Thiam trascinano l'Orva Lugo alla salvezza. Rimini condannata in serie C

L'Orva Lugo vince il derby di Gara 2 e condanna i Crabs Rimini alla serie C. La sfida è stata vinta dai ravennati per 79-67. Pessimo l'avvio di gara della squadra di Maghelli, sotto di dodici punti nel primo quarto (24-12). Il secondo quarto si è chiuso 40-28. Nel terzo parziale i Crabs hanno tentato di riaprirla, riducendo a 8 i punti di ritardo (61-53), ma l’Orva ha tenuto vincendo per 79-67. Super prestazione di Galassi, con 29 punti. Ai granchi non sono bastati gli undici punti di Caroli e Tiberti ed i dieci di Foiera, Toniato e Busetto. Per l'Orva è arrivata una meritata salvezza, mentre la Rimini cestistica scrive una delle pagine più dolorose della sua storia.