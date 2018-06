Genitori e studenti si sfidano a colpi di basket, volley e ruba bandiera

Sabato 9 giugno ritornano nel palazzetto dello sport di Massa Lombarda, in via Fornace di Sopra 1, i tornei sportivi per ragazzi e genitori di tutte le scuole locali. Alle 15.30 arriva la terza edizione di “Let’s play”, con gli studenti delle scuole medie alle prese con diversi sport. Per i ragazzi delle classi prime è previsto il basket tre contro tre maschile e femminile. Ogni classe dovrà formare due squadre composte da tre maschi e tre femmine. Le seconde si sfideranno invece a palla tamburello misto con cinque componenti per squadra più tre o quattro riserve. Infine, per le terze medie c’è il beach volley tre contro tre misto con tre componenti per squadra più due o tre riserve.

L’appuntamento per i genitori dei bambini di tutte le scuole di Massa Lombarda e Fruges è invece in programma alle 17.30 con la sesta edizione del torneo di pallavolo. Le gare iniziano alle 18 e si interrompono alle 19.30 per la cena. Alle 21 si disputano invece le fasi finali e, a seguire, le premiazioni. La quota di iscrizione è di 8 euro, comprensivo di maglietta. Saranno disponibili anche i giochi della tradizione romagnola per bambine e bambini delle scuole elementari: ruba bandiera, corsa nei sacchi, tiro alla fune, bandierina romagnola e tiro al barattolo. Dalle 15.30 sarà inoltre attivo uno stand gastronomico. Gli appuntamenti sono stati organizzati dal Comitato genitori, con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda e la collaborazione della Società pallavolo.