Giacomo Lanzoni e Federico Bertoni guidano il gruppo vincente della Juniores in prima squadra

Un Faenza calcio molto rinnovato, ma linea verde ancora stella polare della politica societaria. Entrambi 19 anni, cresciuti nel vivaio biancoazzurro, Federico Bertoni e Giacomo Lanzoni si sono resi protagonisti negli ultimi due anni nella Prima Squadra del Faenza guidata da Fulvio Assirelli, vestendo anche la maglia della Rappresentativa Emilia-Romagna Juniores Regionale. I due biancoazzurri sono i capofila del gruppo di giovani di cui è stata ufficializzata la conferma da parte del direttore sportivo Nicola Cavina. Accanto a loro i compagni di squadra artefici della vittoria del titolo regionale Juniores nel team allenato proprio da Cavina: il portiere Riccardo Ravagli; i difensori Diego Franceschini, Matteo Venturelli e Marco Zoffoli; i centrocampisti Nicola Albonetti, Gianlorenzo Roselli; gli attaccanti Pietro Lanzoni e Joaquin Navarro, più Domenico Salazar rientrato dopo alcuni mesi al Ronco Forlì.

Punti fermi saranno i tre 21enni Nicola Missiroli, Edoardo Tassinari e Lorenzo Franceschini. “Non vedo l’ora di iniziare la preparazione - dice Giacomo Lanzoni -. La società ha costruito una squadra sui giovani che penso possa fare bene. Il mister Alessandro Moregola è molto determinato e con le idee chiare. Dovremo seguirlo per competere fino all’ultimo per riportare il Faenza nella categoria che merita, magari aprendo un nuovo ciclo”. Per Federico Bertoni, ''la squadra è profondamente rinnovata, con l’inserimento di giocatori che, seppur giovani, hanno esperienza di categoria superiore. Sarà un torneo molto competitivo in cui credo che possiamo fare bene. L’allenatore Noi provenienti del gruppo della Juniores abbiamo il vantaggio di giocare assieme da tempo e di essere amici fuori dal campo. Questo potrà agevolare il lavoro del nuovo allenatore che mi ha fatto ottima impressione”. Sono aggregati alla Prima Squadra tre giovani di belle speranze che si sono distinti nella formazione “Allievi”: i fratelli Andrea e Michele Galatanu e Nicholas Ragazzini.

“Rimanendo fedeli alle nostre linee societarie che prevedono la massima valorizzazione del settore giovanile - afferma Nicola Cavina - gli Under saranno tutti cresciuti nel nostro vivaio”. Non ci sarà però il giovane promettente attaccante, classe 2002, Christian Fagnocchi, protagonista nella squadra Allievi, che è passato al Cesena e farà parte della squadra Berretti del sodalizio bianconero. L’investimento sul settore giovanile con forte attenzione alla programmazione, è confermato dall’accordo con un preparatore di grande esperienza come Massimo Bonazza. Dopo una lunga attività come giocatore anche a livello semipro tra Romagna e Veneto, Bonazza ha lavorato per il settore giovanile di blasonate società del territorio come Ravenna, Forlì e Cesena, ma anche negli Stati Uniti. A lui, tecnico federale, il Faenza affida il compito di coordinatore e allenatore dei portieri di tutto il vivaio. Nel mese di luglio, il Faenza calcio si è messo a disposizione dei giovani calciatori e delle famiglie con gli “Open Day”: una interessante iniziativa che è stata riproposta dopo il successo degli anni passati e ha permesso di entrare in contatto con il vivaio biancoazzurro.

