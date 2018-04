Ginnastica ritmica, due ori e un argento per le ginnaste dell'Edera a San Marino

Nella giornata di sabato 7 aprile a San Marino si è svolta la seconda prova regionale Silver LD e i risultati e le soddisfazioni non sono mancate per l’Asd Edera Ravenna sezione ritmica. Le ginnaste bizantine portano a casa due ori e un argento e altri ottimi piazzamenti. In Categoria A2 argento per Giulia Zanni; in Categoria A3 oro per Martina Striolo; ottava classificata Martina Padoan, nona classificata Martina Bondi; in Categoria A4 quinta posizione per Sibilla Radolovich, 13esima Sara Gardini; in Categoria J3 oro per Elena Teresa De Leo. Con questi ottimi punteggi tutte le ginnaste si qualificano alla fase Nazionale di questo campionato Silver che si terrà a Rimini dal 22 giugno al 1 luglio.