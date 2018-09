Ginnastica ritmica, lo Zodiaco è d'oro alle prima prova del campionato regionale allieve 2 gold

Riparte alla grande la stagione per le ginnaste dello Zodiaco, che domenica 23 settembre con i colori Endas Cervia hanno vinto la prima prova regionale del campionato di squadra allieve Gold 2 con le ginnaste Viola Zangaglia, Noemi Tosi, Paola Nicole De Mare e Giada Sintoni. Bravissima anche la più piccola in gara (2010) Debora Hushi, che in prestito alla società Cervese ha raggiunto un ottimo sesto posto nella classifica della squadra allieve 3. Prossimo appuntamento fra due settimane per la seconda prova che sancirà i titoli regionali e l’accesso alla zona tecnica di ottobre.