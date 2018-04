Ginnastica ritmica, un altro weekend di allori per le atlete dello Zodiaco

Sabato 7 aprile a Catania si è svolto il campionato nazionale di specialità junior e senior della federazione ginnastica e Italia riservato alle 20 migliori ginnaste italiane specialiste dei 5 piccoli attrezzi. Eliza Hushi per lo Zodiaco di Ravenna, in pedana alla fune con i colori Endas Cervia, si è classificata causa qualche errore sfiorando di pochissimo la finale a 6. Un super risultato che porta comunque la società Ravennate ad avere una tra le migliori ginnaste italiane di specialità soddisfatte le tecniche Elisa Zanzi Gaia Mazzotti e Marzia Celotti.

E anche questo week end si conclude con tante soddisfazioni per l’asd lo Zodiaco, che nella giornata di sabato ha conquistato due prestigiosissimi podi nell’ultima prova del campionato Silver fgi categoria LD. Primo posto per Rebecca Fiaschi nella categoria LD senior 1 e secondo posto per Viola Zangaglia nella categoria LD allieve. Ottimo anche il settimo piazzamento di Tosi Noemi su ben venti ginnaste in gara. La gara prosegue con la categoria A3 Silver LD, dove De Mare Paola si piazza al quarto posto e Sintoni Giada al quinto, disputando entrambe un'ottima gara. Nella giornata di domenica a Formigine si è disputata l’ultima prova del campionato Silver LA e LB serie D dove lo Zodiaco si aggiudica ben due pari merito al terzo posto con le squadre composte da Rusticali Gaia, Tosi Sofia, Amore Lucia, Succi Stella e con la squadra composta da Velotti Benedetta, Montaletti Carlotta, Selvi Linda, Maretti Mabel e Lucia Morelli. Bravissime anche le altre compagne che concludono al settimo posto su 27 squadre con le ginnaste Anna Dukich, Minardo Sofia e Laghi Valentina. E’ la volta della gara della categoria LA, dove la squadra composta da Elisa Perrotta, Bagioni Irene e Chiara Hushi si classifica sesta, mentre le più piccoline si piazzano al decimo posto con le ginnaste Vetranti Anna, De risi Ginevra, Baldini Giulia e Hushi Emma su ben 33 squadre in gara.

Gallery