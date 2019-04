Ginnastica artistica, 16 atlete dell'Edera in gara a Rimini

Lo scorso weekend è andato in gara a Rimini il gruppo di LA Allieve composto da ben 16 atlete. Tante le nuove atlete che per la prima volta hanno partecipato al campionato di Federazione Ginnastica D’Italia di “serie D LA Allieve”, quante le atlete più esperte che per la prima volta di quest’anno hanno partecipato alla medesima gara. Le piccole ginnaste in gara si sono difese egregiamente dimostrando carattere e capacità che fanno ben sperare a un roseo futuro; brave anche le atlete più esperte che hanno portato esercizi ed elementi nuovi dimostrando sicurezza e ottenendo bei punteggi. In classifica le squadre si sono piazzate rispettivamente 11esima, 14esima, 15esima, 16esima su di un totale di 22 squadre in gara.