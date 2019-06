Ginnastica artistica, Jacopo Fenati quinto nella finale nazionale di specialità

Fine settimana di finali a Fermo per i nazionali di specialità di ginnastica artistica maschile. Giornata importante per la ginnastica artistica maschile di Ravenna, ma soprattutto per il ravennate Jacopo Fenati, che si aggiudica un ottimo quinto posto alle parallele nella finale nazionale di specialità che si è svolta lo scorso 1-2 giugno a Fermo. Jacopo si allena nella palestra della ginnastica artistica dell’edera Ravenna seguito dal tecnico federale Stefano Savoia e gareggia in serie A con il Romagna Team. Il quinto posto è la ciliegina su questa stagione che per Jacopo è iniziata con un grave infortunio subito in un incidente stradale e che lo ha tenuto lontano dagli allenamenti per oltre 3 mesi, ma la voglia di riscatto e l’amore per la ginnastica lo hanno guidato ad una rapida e totale guarigione che gli ha permesso di ritornare a gareggiare ai massimi livelli.