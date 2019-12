Ginnastica artistica, l'Edera conclude l'anno agonistico al Torneo delle Regioni

Si è concluso l'anno agonistico venerdi 6 dicembre a Fermo con la fase nazionale del Torneo delle Regioni di ginnastica artistica. A rappresentare l'Emilia Romagna nella categoria Eccellenza c'era la squadra dell'Edera Ravenna composta da Merendi Isabella, Morghenti Giorgia, Tassani Lucia e Pagnani Elena.

È stata una gara molto sofferta dal punto di vista psicologico, poiché la squadra parte svantaggiata avendo assenti componenti della squadra importanti per influenza. Le ragazze partono non in modo brillante a causa di qualche caduta a trave, l'attrezzo più ostico della ginnastica artistica; ma poi con grande determinazione e con la massima concentrazione riescono a conquistare un bellissimo terzo posto assoluto. Ottima conclusione di questo anno agonistico, che le vede però subito al lavoro per affrontare al meglio il nuovo anno sportivo che già da gennaio le vedrà scendere in campo.