Ginnastica artistica, l'Edera "scivola" ai ripescaggi del Campionato individuale gold allieve

Si è svolta a Pieve di Soligo questo weekend la fase di Ripescaggio Nazionale del campionato individuale gold allieve di ginnastica artistica. Oltre 70 le ginnaste provenienti da tutta Italia. Presente per la società Edera Ravenna la piccola Martina Vittoria, classe 2010.

La partenza in trave l'ha vista purtroppo aprire con una caduta dovuta alla tensione per trovarsi per la prima volta in un contesto cosi importante. Tradita anche alle parallele da una scivolata sull"attrezzo. Purtroppo però gli errori si pagano e Martina non riesce a qualificarsi per le finali nazionali. Questa esperienza le servirà sicuramente per ripartire con grinta.