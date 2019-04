Ginnastica artistica, le atlete dell'Edera a Rimini per il Campionato silver La

Domenica si è svolta a Rimini presso la Pol. Celle la seconda prova regionale a squadre (serie D ) del campionato silver LA. Per la società Edera Ravenna hanno partecipato nella categoria junior/senior 13 atlete divise in 4 squadre. La squadra 1 composta da Vantaggiato Sara, Vergallo Paola e Zaccaria Giorgia; la squadra 2 formata da Agostini Sofia, Mangherini Elisa e Pini Sofia; la squadra 3 con Ancarani Valentina, Fanciullo Alessia, Fantini Bianca e Giunchi Nocole; infine la squadra 4 con la presenza di Dano Seline e due ginnaste al loro esordio nel campionato di Federazione, Vannucci Caterina e Vena Giuliana. Sebbene nessuna della squadre sia riuscita a salire sul podio, complice qualche errore di troppo soprattutto alla trave, hanno ottenuto dei buoni piazzamenti, soprattutto la terza squadra piazzatasi al sesto posto e hanno ottenuto quindi l'accesso per la fase nazionale che si svolgerà a Rimini all'interno della manifestazione "Ginnastica in festa" a fine giugno.