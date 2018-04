Ginnastica artistica, le atlete dell'Edera al campionato Silver Individuale

Si è svolta domenica 22 aprile a Cesena la seconda prova del campionato Silver Individuale Lc3 e Lc. Impegnate in questa giornata di gara sette atlete del settore Avanzato e una ginnasta del settore agonistico. La giornata inizia molto bene: Elena Pagnani (categoria LC3 anno 2005) conferma l’oro ottenuto nella precedente prova, conducendo una gara senza errori; insieme a lei, anche Giorgia Fabbri conferma il podio, arrivando terza classificata nella catogoria LC3 Senior (2000 e precedenti). Concluso questo primo turno di gara è il momento di Alice Fazio e Andrea Parisi, categoria LC3 anno 2004: gara lineare e senza errori anche per loro, ottenendo un bellissimo secondo posto Alice e il quinto posto Andrea, entrambe migliorandosi rispetto alla prima prova.

Finita la categoria sui tre attrezzi, è il turno di Anna Massarenti, categoria LC anno 2001/02: bravissima anche lei, dimostra grinta e determinazione, classificandosi al secondo posto, in una categoria numerosa e competitiva. Nel quinto turno è impegnata Vittoria Laversa, categoria LC anno 2005: ultima gara per lei in questo anno sportivo e conclude al quarto posto, a un soffio dal podio, e Valentina Arrigoni LC anno 2008 che pur conducendo una buona gara non riesce a confermare il secondo posto della prima prova, per pochi punti. Sesto e ultimo turno, Categoria LC anno 2000: Camilla Mari conduce una buona gara, ma purtroppo una caduta di troppo dalla trave la fa scivolare in decima posizione.