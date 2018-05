Ginnastica artistica, le cheerleader dell'Edera al top al Campionato Assoluto Italiano

Si è svolto domenica 27 maggio ad Asti il Campionato Assoluto Italiano di Cheerleading della federazione Fids. Ravenna è stata rappresentata dai team cheerleading dell’Edera artistica. I tre team partecipanti hanno svolto un’ottima gara: per la categoria junior L3 all girls è entrato in campo gara il team Sweet Panthers formato da giovani atlete, molte al proprio esordio. Nonostante l’emozione di partecipare a un campionato così importante, le piccole cheerleader ravennati hanno eseguito una buona routine classificandosi al secondo posto. Per la categoria senior L5 coed il Lioness team, gruppo già noto a Ravenna per essere il supporter della squadra Orasì Basket Ravenna, è sceso in campo con una grande determinazione e tantissima grinta laureandosi Campioni italiani 2018. Nella categoria senior L5 group stunt all girls, le nostre 5 atlete Karin De Santis, Serena Blè, Alessia Turchetti, Rebecca Portaleone e Anna Dottori hanno eseguito una routine impeccabile aggiudicandosi il titolo di Campionesse italiane conquistando così l’accesso ai Campionati europei che si svolgeranno in Olanda a luglio.