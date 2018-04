Ginnastica artistica, le giovani ginnaste manfrede si colorano di oro

Le ginnaste manfrede del Club Atletico Faenza sezione ginnastica Artistica affrontano la seconda prova Individuale Fgi Silver LD con grande successo.

Sabato a Ferrara nella competizione di ultimo livello di difficoltà per il settore Silver, con la somma di perfette esecuzioni a trave, corpo libero, volteggio e parallele, le sorelle Bucci si tingono d'oro. Vittoria per la categoria Allieve 4 e Francesca per la categoria Junior 1. Gara di alto livello tecnico dove la buona preparazione non è passata inosservata. Sono scese in campo gara portando tutto il meglio del duro lavoro svolto in palestra con le coach Elisa Ceroni e Simona Tartaglia. Grandi soddisfazioni vederle trionfare sul gradino più alto del podio tra i tanti applausi. Buona gara anche per Rebecca Laghi che, a causa di piccoli errori, non conclude a podio e viste le forti capacità avrà modo di riscattarsi alle prossime competizioni.