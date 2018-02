Ginnastica artistica, ottimi risultati per le giovani atlete dell'Edera

Si è conclusa sabato a Cesena la seconda prova del Campionato allieve Gold, campionato regionale rivolto all'elite delle atlete della ginnastica artistica. L'Edera ha partecipato con ben due atlete: Rachele Savorelli, all'esordio in questo difficile campionato è riuscita a superare le proprie paure affrontando un programma molto difficile in tutti e 4 gli attrezzi piazzandosi al settimo posto; Anna Pugliese reduce da una settimana di forte influenza è riuscita ad aumentare il proprio punteggio personale di ben 5 punti dalla prima prova, aggiudicandosi il sesto posto. Entrambe le ginnaste si sono qualificate per la fase Interregionale che si svolgerà a fine marzo a Fermo. Grandissima soddisfazione per la tecnica federale Simona Andrini.