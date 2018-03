Ginnastica artistica, per Francesca Benini ottimo secondo posto nella categoria Junior2

Si è conclusa lunedì la prima prova regionale del campionato individuale Silver LA che ha visto lo splendido secondo posto nella categoria Junior 2 Francesca Benini. Nella stessa categoria Cordioli Giorgia e Gimelli Viola, complice qualche errore di troppo alla trave, si piazzano rispettivamente all'8o e all'11mo posto.



Buona gara ma anche qui segnata da qualche sbaglio per Agostini Sofia e Vergallo Paola per la categoria Junior 3 e Bustacchini Giada e Crudeli Giulia per la categoria Junior 1. I due tecnici Laura Venco e Alice Bordonaro, nel complesso dei risultati, si ritengono soddisfatte ma consapevoli che bisognerà continuare a lavorare sodo.